Pisa-Inter 1-1 pagelle | Correa-Salcedo incubo 4 5 Martinez 5 5

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’pareggia per 1-1 contro ilalla sua quarta amichevole stagionale. La coppiaè unda 4.5, Joseplascia tanti dubbi. Ledella partita. JOSEP5.5 – Non è proprio a suo agio in queste amichevoli. In uscita rischia di fare l’erroraccio, ilsi ferma sul palo. Dalla prossima meglio tornare con Sommer tra i pali.– DIFESA YANN BISSECK 7 – Il suo precampionato sa di prepotenza assoluta. Comanda il reparto e si imbatte in corse palla al piede che ricordano il miglior Lucio. Chiude al 96? con il gol del pareggio. FRANCESCO ACERBI 6 – Ottimi 45 minuti, aggiunge minuti alle gambe e si avvicina al 100% della condizione fisica prima dell’inizio del campionato. – dal 46? ALESSANDRO BASTONI 6 – Pulito e sempre attento, oggi da centrale al posto di Acerbi fa vedere che può ricoprire benissimo questo ruolo.