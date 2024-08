Parigi 2024 | l’Italia sale a 27 giorni consecutivi a medaglia alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un’altra giornata a, un’altra giornata in cuisul podio: l’argento conquistato da Gabriel Soares e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri nel canottaggio aprolunga a 27 iin cui il tricolore viene sventolato su un podio ai Giochi. Una striscia lunghissima, lunga tre, iniziata a Rio 2016 con un altro argento, quello conquistato nel beach volley da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, e proseguita nei 16di gare a Tokyo 2020 e nei primi sette nella capitale francese. In questa edizione,a 17 medaglie (cinque d’oro, otto d’argento e quattro di bronzo) occupando l’ottava posizione nel medagliere, e settima nazione per numero di podi. Inoltre,è la terza Nazione europea dopo Francia e Gran Bretagna.a 27SportFace.