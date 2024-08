Parigi 2024 in mostra gli abiti Dior indossati da Celine Dion Lady Gaga & Co alla cerimonia d’apertura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 ago. (askanews) – A pochi giorni dd’apertura dei Giochi di, gliper l’occasione da Célinee Aya Nakamura, così come quello che richiama la bandiera francese, sfoggiato dal mezzosoprano Axelle Saint-Cirel in cima al Grand Palais, tutti creati da Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di, sono stati esposti inGaleriediè possibile ammirare l’incredibile vestito di frange tempestate da migliaia di perle con cuiha brillato in cimaTorre Eiffel. Leggi anche › Olimpiadi dial via: stasera lainaugurale. Tutto quello che c’è da sapere Inglida& Co.