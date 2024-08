Orsi | Inter un aspetto per la nuova stagione Colpo a sorpresa?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’vuole essere protagonista nella, dopo quella che ha portato alla seconda stella. Secondo l’ex portiere, in nerazzurro come vice di Mancini, c’è un elemento in più da dover tenere in considerazione: ne ha parlato a Radio Radio Mattino Sport e News. LE NOVITÀ – L’si appresta a iniziare laancora con qualche puntorogativo sulla rosa. Non tanto nei titolari, quelli ormai conosciuti, quanto nelle alternative visto l’infortunio di Mehdi Taremi e il difensore da individuare. Se ne saprà di più entro il 30 agosto, data di fine mercato. Ma servono soluzioni in più per Simone Inzaghi, che vuole avere una rosa ancor più competitiva rispetto all’anno scorso. Proprio in tal senso, l’ex portiere Fernandoritiene che ci sia un’asticella da alzare per un’annata che si preannuncia molto lunga e intensa.