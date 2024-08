Nintendo utile -55% nel trimestre in attesa della nuova console

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) La flessione delle vendite dellee i sistemi di software per i videogiochi pesano sui conti, che mantiene le stime pessimistiche per l'anno fiscale in corso, nonostante la svalutazione dello yen. Per il periodo tra aprile e giugno, l'azienda giapponese ha registrato un calo dell'del 55,3% a 80,95 miliardi di yen, equivalenti a 500 milioni di euro, mentre il fatturato è sceso del 46,5% a 246,6 miliardi di yen. Per l'esercizio fiscale che termina a fine marzo 2025si aspetta una diminuzione dell'netto del 38,9%, intorno ai 300 miliardi di yen. Dopo il successo durante il periodopandemia da Covid, le venditepopolare Switch, sul mercato da 8 anni, sono scese del 46% a quota 2,1 milioni. Il mercato è indel lancioper videogiochi che dovrà sostituirla.