Milano taser alla Polizia locale | al via la sperimentazione

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Novità importanti per ladi: al via ladel, l'arma a impulsi elettrici. Sono stati approvati oggi dGiunta il regolamento, su espresso mandato del Consiglio comunale, e le linee guida tecnico operative condivise con ATS che consentiranno, nei prossimi mesi, ladi questo strumento. “L'uso delper laha uno scopo anche di deterrenza - ha dichiarato l'assessoreSicurezza Marco Granelli - e ci sembra un dispositivo adatto alle pattuglie in strada, va in questo senso la nostra adesione. Non sarà dato in dotazione al singolo agente, ma al reparto che lo metterà a disposizione per le situazioni che ne richiedono l'uso.