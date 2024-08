Il tennis italiano da medaglia | Errani-Paolini non deludono sono in finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’Italia delalla fine ci riesce. C’è ancora Musetti che può regalare soddisfazioni ma intanto nel doppio femminile Sarae Jasminesicure di unaindell’Olimpiade, resta solo da capire se quale sarà il colore della, o oro o argento. In semibattute le ceche Noskova e Muchova 6-3, 6-2. La coppia avversaria inuscirà dalla seconda semi, tra Andreeva/Schnaider e Bucsa/Sorribes Tormo. SORRIDETEEEE RAGAZZEEE Il doppio è acerta e giocherà per l’oro da favorito! Perentorio 6-3 6-2 al duo ceco Nosková/Muchová, in totale balia delle impeccabile trame tattiche di Jasminee Sara. La coppia avversaria inuscirà dalla pic.twitter.