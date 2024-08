Il dossier di Ursula i giornali italiani e lo strano rapporto tra fatti e propaganda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) L'altro giorno ho partecipato a Metropolis, la trasmissione di RepubblicaTv condotta dall'amico Gerardo Greco, uno dei pochisti, col sottoscritto, ad aver lasciato un contratto a tempo indeterminato come dirigente in Rai: una follia che oggi però ci permette di parlare dell'azienda con la massima libertà. Non sono quasi mai d'accordo con Gerardo e il suo giro di ospiti, molti presi dalla redazione del quotidiano; forse è per questo che ci vado, preferisco discutere con chi la pensa diversamente da me. Ieri l'altro si parlava del famosodell'Unione europea e dell'uso distorto che il giornale di Molinari ne ha fatto. Perché lo abbia fatto è facile: è l'unico modo che hanno per tenere aggregata una comunità di lettori che perde sempre più affiliati. E anche testate: l'ultima- Il Secolo XIX- l'hanno venduta al patron di Msc crociere Gianluigi Aponte.