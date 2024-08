Google Cloud | Nuove funzionalità di data cloud per aiutare clienti con IA

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 2 agosto 2024)annuncia una serie di innovazioni diperad accelerare l’adozione dell’IA e a creare applicazioni di IA per le aziende che siano accurate, rilevanti e ancorate alla realtà aziendale Consentire agli utenti di abbracciare un futuro guidato dall’intelligenza artificiale con applicazioni creato grazie a Spanner Graph ed allealledi gen AI in BigQuery e Looker. Questo è l’obiettivo diche con Spanner Graph offre aila possibilità di scalare oltre trilioni di edge. «In particolare, lo sharding trasparente di Spanner è in grado di scalare elasticamente verso set di dati molto grandi e di utilizzare l’elaborazione di query massicciamente parallele senza alcun intervento da parte dell’utente» dicono da