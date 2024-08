Dehors giro di vite per gli abusivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Comprenderà l’intero territorio comunale, la campagna di controlli suidella riviera che intende avviare l’amministrazione comunale. Il vertice di Viale De Gasperi, in attesa del nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico, vuole monitorare le attività commerciali di San Benedetto, con il duplice scopo di sanzionare eventuali irregolarità e ‘mappare’ le concessioni su strada della città, in modo tale da rendere le future disposizioni aderenti alla realtà territoriale. Intanto, però, si prospetta un vero e propriodisugli esercizi che non rispettano le regole attuali. L’iniziativa, in tal senso, verrà avviata dopo l’estate. Va ricordato, peraltro, che a inizio anno l’amministrazione fece capire che sarebbero state applicate, in caso di contravvenzioni alla regola, le ‘sanzioni accessorie’.