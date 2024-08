Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 2 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’obiettivo Albert Gudmundsson potrebbe sfumare. La Fiorentina sta accelerando sul giocatore islandese e l’operazione si potrebbe addirittura chiudere nel giro dei prossimi giorni. L’dovrà, dunque, riflettere un po’ sul suo reparto offensivo, visto anche l’infortunio di Mehdi Taremi. Sempre in entrata, si riduce il cast in merito al prossimo braccetto mancino. Infatti, Ricardo Rodriguez è ormai un giocatore del Real Betis. Annuncio fissato a ore.