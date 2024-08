Alcaraz-Djokovic in tv finale tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Laper la medaglia d’oro del torneo dialledivedrà di fronte Carlose Novak. Primaolimpica in carriera per il serbo, a cui manca solo la medaglia d’oro a cinque cerchi nel suo incredibile palmares. Sulla sua strada però ci sarà il campione di Wimbledon e del Roland Garros, che è parso il più in forma in questo periodo: lo spagnolo ha spazzato via Auger-Aliassime in semi, lasciandogli soltanto due game e dopo l’eliminazione nel doppio insieme a Rafa Nadal ora vuole l’oro in singolare.