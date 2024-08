Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi | da ottobre vola anche Wizzair

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’continua a conquistare compagnie aeree di prestigio: dopo l’arrivo di EasyJet, Volotea e Ryanair,Wizz Air si aggiungerà al parco dei vettori operanti da. La compagnia aerea, riconosciuta a livello mondiale per la sua sostenibilità, ha annunciato l’introduzione di tre nuove rotte internazionali: Budapest, Bucarest e Tirana. Dettagli dell’annuncio I voli saranno effettuati con i moderni aerei della flotta Airbus A320 e le nuove rotte entreranno in servizio a partire da. Le tariffe di partenza sono molto competitive, con prezzi base a partire da soli 14,99 euro per Tirana e 24,99 euro per Budapest e Bucarest. Con queste nuove opportunità, l’si conferma come una scelta eccellente per i viaggiatori in cerca di nuove avventure. Per ulteriori informazioni, visitare il sito.com.