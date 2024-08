A Maranello col Sorriso di Andrea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alcuni giovani pazienti oncologici del Santa Chiara hanno passato un fine settimana al Museo della Ferrari e degustando i piatti tipici di Bologna. È questo il nuovo "" che l’associazione "Ildi" ha strappato sui volti di 16 ragazzi e ragazze dell’Oncoematologia Pediatrica di Pisa. L’organizzazione di volontariato, fondata dall’attuale presidentessa Cristina Chini in memoria del figlio, scomparso per un tumore a 28 anni, mira a realizzare sogni e desideri dei pazienti dell’ospedale Santa Chiara, cercando di regalare loro esperienze indimenticabili che possano donare loro momenti di spensieratezza rispetto la loro quotidianità. "In occasione dell’ultimo fine settimana di luglio - dice Chini - abbiamo realizzato un desiderio di molti ragazzi ‘più grandi’, quelli dai 18 anni in su, portandoli due giorni trae Bologna".