Un errore la gara unica i disagi per i cittadini sono tanti e gravi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sullaper il Tpl è ancora polemica. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione trasporti Alessandro Capecchi, attacca: "Alla fine Giani ci ha dato ragione. E si è reso conto che sarebbe stato meglio dividerla in almeno tre aree considerando l’eterogeneità del territorio toscano. Una valutazione che non potrebbe essere diversa visto che il passaggio al gestore unico sta producendo enormiai, in particolare a quelli delle aree interne". "Un buon amministratore, però, dovrebbe essere in grado di prevedere le conseguenze delle decisioni assunte ed era chiaro fin dall’inizio che l’operazione non avrebbe portato niente di buono alla Regione – aggiunge Capecchi – . Poi Giani parla come se all’epoca della maxisi occupasse di altro, invece aveva un ruolo di primo piano in Toscana".