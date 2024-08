Stante | All’Inter cresciuto con Chivu! Pergolettese trampolino di lancio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024)parla da nuovo giocatore della. Il giovane difensore del 2005 si è appena trasferito d, con cui ha fatto anche il ritiro. CRESCITA – Francescoè un nuovo giocatore della, come annunciato pure d. Il giovane difensore ha parlato ai canali del suo nuovo club: «Ho fatto tutto il percorso nell’Inter. Sono partito dai pulcini fino ad arrivare poi alla Primavera dove ho giocato nell’anno scorso. È stata un’ottima annata; ho giocato quasi tutte le gare con misterin panchina e ho avuto modo così di crescere in modo esponenziale per prepararmi a questa nuova stagione che spero possa essere undinel calcio dei grandi. Per me è un onore essere qui e giocare questa stagione con la maglia della».