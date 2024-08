Russia Fox News | il giornalista del Wsj Evan Gershkovich condannato a 16 anni sarà liberato in uno scambio di prigionieri con gli Usa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Trae Stati Uniti dovrebbe aver luogo unodidi alto profilo, in cui dovrebbe essere coinvolto anche ildel Wall Street Journal,, detenuto indal 29 marzo 2023 elo scorso mese a 16di carcere per spionaggio, un’accusa sempre respinta al mittente dal 32enne di New York. L’indiscrezione è stata pubblicata per la prima volta ieri sera dall’emittente statunitense Fox, che cita la corrispondente per gli affari della sicurezza nazionale Jennifer Griffin, secondo cuipotrebbe tornare negli Usa già oggi in quello che sarebbe il più grandeditrae Stati Uniti dai tempi della Guerra Fredda.