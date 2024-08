Rivoluzione nelle mense Via libera al progetto con la variazione di bilancio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Zitto zitto, avvolto fra i numeri della settimadie confuso fra le pieghe dei cassetti contabili, il ’project financing’ delleentra di fatto nella programmazione operativa del Comune di Massa. Un partenariato pubblico-privato, con una gestione che sarà affidata per 12 anni, come aveva anticipato La Nazione circa un mese fa quando la giunta del sindaco Francesco Persiani aveva approvato la proposta avanzata dall’attuale gestore, A. Gazzoli e Soci Srl. Secondo la società esterna incaricata di valutare il, la PronextSrl, il partenariato rispetto alla gara tradizionale dovrebbe portare un vantaggio economico per il Comune di circa 4,6 milioni di euro, considerati anche i ‘rischi’ connessi. Il quadro economico presentato mostra un totale dell’investimento pari a 1.202.800 euro, oltre Iva, e si propone una durata della concessione pari a 12 anni.