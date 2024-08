Ritiro Carini Iodice | Marcianise orgogliosa di te ti aspettiamo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024). “Cara Angela, stamattina abbiamo tifato per te e da oggi continueremo a farlo più di prima., la provincia di Caserta, la Regione Campania èdi poter contare su una grandissima atleta e su una persona meravigliosa come te. Al tuo ritorno in Italia dalle Olimpiadi di Parigi, ti contatterò per un incontro. Fieri di te, un forte abbraccio da tutta la tua e la nostra comunità”. Sono le parole della Consigliera Regionale di, Maria Luigiadel gruppo ‘Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro, Noi Campani’ subito dopo ildella boxeur casertana Angelain occasione dell’incontro valevole come ottavi di finale 66 kg alle Olimpiadi di Parigi.