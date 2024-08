Ricchi e Poveri Party Radio Ibiza e Vaskom | gli appuntamenti di agosto a Maiori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTreda non perdere all’insegna della musica adnel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di. Si parte sabato 17(ore 21:30) con iin concerto. Sull’onda del grande successo ottenuto a Sanremo con il brano “Ma non tutta la vita” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records) certificato Disco di Platino da FIMI/GfK e dopo la pubblicazione di otto remix con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, il gruppo italiano fra i più famosi al mondo, con oltre 50 anni di carriera, 22 milioni di dischi venduti e 30 album realizzati, arriveranno sul palco della Costiera Amalfitana con il loro “Summer Tour”.