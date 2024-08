Primo soccorso protesta bipartisan Approvata la mozione di minoranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si continua a discutere della soppressione – già avvenuta – della presenza del medico a bordo dell’ambulanza 118, e del punto di. E anche nell’ultimo consiglio comunale una nuova, stavolta presentata dal gruppo di centrodestra, è stataall’unanimità. Ha votato a favore anche ’Ora! Barberino’, ladi sinistra che per prima aveva sollevato la questione. La capogruppo Paola Nardi su qualcosa eccepisce. Ma prima dà notizia di una novità significativa: "In questi giorni - dice Nardi - siamo venuti a sapere dell’ipotesi di progetto a cura di Autostrade per l’Italia di aprire un proprio punto emergenza urgenza a Barberino per coprire in autonomia il tratto autostradale fino a Calenzano.