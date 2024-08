Perché quest’uomo di 51 anni con la mano in tasca è diventato in una notte l’idolo delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si chiama Yusuf Dikec, è un sottufficiale in pensione della gendarmeria turca e ha partecipato alleParigi nel tiro a segno misto a squadre dai 10 metri, conquistando una storica medaglia d'argento per il suo Paese. Ma èvirale e famoso per il suo modo decisamente inconsueto con cui si è presentato al poligono durante il torneo olimpico.