Paura in provincia di Latina per la sorte di una 57enne; ritrovata dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel primo pomeriggio del 31 luglio, intorno alle ore 14:00, iForestali del Parco Nazionale del Circeo di Sabaudia sono intervenuti in località Rio Martino, nell’area protetta del Parco, a seguito di una segnalazione della centrale 112 di. L’Intervento deiLa segnalazione riguardava una signora di 67 anni, residente a Massa Martana (PG), che si era smarrita durante una passeggiata. I militari, percorrendo a piedi la zona, sono riusciti a ritrovare la signora intorno alle 14:15. Fortunatamente, la donna era in buono stato di salute e non è stato necessario l’intervento del 118. La Conclusione dell’Operazione Dopo averla, ihanno accompagnato la signora alla sua autovettura, parcheggiata nei pressi del Canale Rio Martino.