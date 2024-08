Parte la campagna abbonamenti per il Pisa in B La società | Aumenti contenuti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Serie B, partita ladelSporting club per la nuova stagione agonistica. È iniziata il 31 luglio alle 15,30. L’abbonamento sarà valido per 18 gare; lasi riserva infatti di escludere dall’abbonamento una gara interna del girone di ritorno. Questi i punti vendita attivi sul territoriono:Mediolanum Lounge dello Stadio,Store (via Oberdan – Borgo Largo 22), Solo(via Piave), Tifo(Fornacette) Sarà possibile rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento anche cliccando su questo link. LaMembership Card, gratuita e con validità triennale, sarà obbligatoria per potersi abbonare. Al momento della sottoscrizione sarà disponibile una versione provvisoria (la versione materiale sarà spedita all’indirizzo desiderato) senza la quale sarà impossibile procedere all’abbonamento.