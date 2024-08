Musica al Forte delle Saline Concerto di Gianluca Faragli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il pianorisuona tra le mura possenti di unrinascimentale costruito a difesa del mare: prosegue l’Orbetello Piano Festival, la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino a domenica, porta il pubblico a scoprire luoghi poco noti della laguna toscana trasformandoli in palcoscenici d’eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Con una serie di quattro imperdibili appuntamenti dal titolo "I concerti alla Torre", sarà infatti ildi Albinia ad ospitare la parte conclusiva di questo originale cartellone offrendo un lungo dine settimana di grande. Si comincia oggi, quando, alle ore 21.30,, sarà protagonista del piano recital "Reminiscenze", un viaggio che da Ludwig van Beethoven arriva a Ferdinand Ries per proseguire fino a Luigi Dallapiccola e Franz Liszt.