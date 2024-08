Milano SUV si schianta contro un negozio | distrutta una famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un terribile incidente stradale ha scosso, causando la morte di una coppia di coniugi di 58 e 59 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20, quando il SUV Porsche Cayenne nero su cui viaggiavano si èto violentementeun pilastro all’incrocio tra via Paolo Sarpi e via Aleardi.Leggi anche: Grave incidente, morta Maria Cristina Mulè. Era moglie dell’ex vicesindaco di Torino: “Fa male” La dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il conducente, un uomo cinese di 58 anni, avrebbe perso illlo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. L’auto, dopo aver percorso via Aleardi ad alta velocità e zigzagando, ha urtato diverse auto in sosta prima di finire la sua corsa sul marciapiede, sfondando le vetrine di undi elettronica al civico 40 di via Sarpi.