Lorena Vezzosi uccisa | nuovo sopralluogo del Ris di Parma nella casa di Santarcangelo

(Di giovedì 1 agosto 2024)di Romagna (Rimini), 1 agosto 2024 – Questa mattina i carabinieri, accompagnati dai Ris di, hanno effettuato unnell'abitazione di, situata in via Terranova 8 a, originaria del Cremonese come l'ex marito Stefano Del Re, risiedeva adal 2018.notte di sabato 6 luglio, è finita nelle acque del Po a Castelmaggiore all'interno dell'auto guidata da Del Re. Gli accertamenti odierni potrebbero chiarire l'ipotesi che la donna sia stataine poi trasportata in auto. Secondo l'autopsia, Del Re è morto per annegamento, mentreera già deceduta prima che l'auto affondasse nel fiume. L'autopsia, condotta all'ospedale Maggiore di Cremona, ha rivelato che la donna è morta a causa di un colpo secco al cuore inferto con uno stiletto, un'arma resistente che ha provocato la rottura di tre costole.