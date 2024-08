LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | D’Amato a un decimo dal bronzo Biles vince l’all-around

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa gara avnte. Laalledi2024 tornerà sabato 3 agosto con le prime finali di specialità: corpo libero e cavallo per gli uomini, volteggio per le donne. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata su OA Sport. 20.33 Rebeca Andrade conquista l’argento come tre anni fa (57.932), la brasiliana ha preceduto la statunitense Sunisa Lee (56.465),dopo il trionfo di Tokyo. Alicemeravigliosa quarta con 56.333, a unda un risultato che sarebbe stato surreale. L’azzurra precede l’algerina Kaylia Nemour (55.899), la canadese Ellie Black (54.799) e la cinese Qiyuan Qiu (54.766). Manila Esposito è caduta due volte: 14ma con 53.599. 20.30 Simoneha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale con il punteggio di 59.131.