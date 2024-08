Incendio a Roma tra Piazzale Clodio e Via Teulada | evacuazioni e disagi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Paura nella Capitale. Aè divampato untra Via. È stata resa necessaria l’evacuazione dei palazzi della zona, che sono stati inondati dalla grande nube di fumo che in poco tempo ha invaso l’area. Ecco cosa è accaduto. Un vastoè divampato oggi trae Monte Mario, nei pressi del Tribunale e della sede Rai di via. L’, scoppiato intorno all’ora di pranzo, ha causato l’evacuazione di diverse palazzine e la sospensione di alcune trasmissioni televisive., foto Ansa – VelvetMagAttimi di grande paura nel centro di, precisamente vicino Piazza, dove è divampato all’improvviso unche ha richiesto l’evacuazione immediata degli edifici circostanti.