Imane Khelif perché la pugilessa algerina è diventata un caso alle Olimpaidi di Parigi 2024

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tra le molte polemiche legate alla gestione di alcune questioni interneOlimpiadi di, si aggiunge quella relativa alla pugile. L’atleta, che si è scontrata con l’italiana Angela Carini giovedì 1 agosto, è finita al centro delle discussioni, per alcuni, non dovrebbe gareggiare nella categoria femminile., ildelle Olimpiadi diStress pre competizione, ansia da prestazione e, ora, un occhio verso le numerose polemiche dilagate proprio prima dell’ottavo di finale di boxe femminile 66 chilogrammi., nata in Algeria nel 1999, sta combattendo contro numerose polemiche rispetto alla sua partecipazione alla gara di boxe femminileOlimpiadi di. Il motivo? La sua idoneità di genere.