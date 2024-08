Il Napoli e Victor Osimhen…Intanto Raspadori

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) IlOsimhen: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Osimhen sta diventando un groviglio pericoloso: Conte continua a tenerlo in rosa pur sapendo di non poter contare su di lui. Ieri ancora una volta non è stato neanche convocato. Situazione al limite del paradosso, anche perchè Osi neppure insiste per scendere in campo”. Pezzo pregiato del, ma “Mister 130 milioni è un pezzo pregiato del patrimonio del club ma ingaggio (15 milioni lordi) e cartellino spaventano tutti. Al momento, il Chelsea è assai freddo rispetto all’idea di inserire il nigeriano nell’affare Lukaku. Resta il PSG. Ma soprattutto un bel po’ di pazienza. E dall’Arabia, la terza opzione, ancora non c’è quel ritorno di fiamma che pure sembrava una delle ultime spiagge per Osimhen e il suo agente Calenda”.