Il Cesena ora pensa all’attacco Pressing su Sydney van Hooijdonk

(Di giovedì 1 agosto 2024) Priorità ora al mercato in uscita. A un mese esatto dalla chiusura delle trattative e dopo aver puntellato la rosa, soprattutto difesa e centrocampo, innestando elementi di categoria, il lavoro ora è quello di sfoltire i ranghi per far posto agli ultimi arrivi: un centravanti, un laterale mancino e un trequartista. Per quel che riguarda l’attacco si cerca di piazzare sia Simone Corazza che Roberto Ogunseye. Il primo non dovrebbe avere grossa difficoltà a trovare sistemazione in C dopo le due annate in doppia cifra in bianconero preceduta da quella in B da 12 reti con l’Alessandria . Domenico Toscano avevato a lui per rinforzare il suo Catania (poi però non se ne è fatto nulla), così come l’ambizioso Trapani. Infine c’è l’Ascoli con cui si potrebbe imbastire una operazione in cui rientrerebbe il laterale sinistro Raffaele Celia gradito al Cavalluccio.