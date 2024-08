Il Big Fish ancora più accogliente con cinque alloggi adatti a tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà inaugurato oggi il progetto "Anch’io vado in vacanza: vacanze accessibili e inclusive", all’Alba Bigdi Marina di Pisa. Dalle 18 inizierà un aperitivo nello stabilimento balneare accessibile, il primo in Italia ad essere gestito da persone con disagio psichico, per celebrare una novità: da quest’anno si potrà trascorrere periodi di vacanzaando in locali attigui allo stabilimento. "Saranno - spiega la presidente dell’associazione L’Alba, Diana Gallo (foto) – 5 appartamenti con soggiorno, angolo cottura, camera e bagno. Così si può socializzare". Dopo un percorso di riqualificazione di tutta l’area durato anni, persone con fragilità organiche, psichiche, sensoriali o intellettive, che da tempo chiedevano uno stabilimento inclusivo eaccessibili sul litorale, possono finalmente realizzare il loro sogno.