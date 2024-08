Haniyeh oggi i funerali del capo di Hamas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Comincianoa Teheran i cortei funebri per ildiIsmail. Che è rimasto ucciso in un attacco aereo, attualmente attribuito a Israele. Nel Paese, stando a quanto riportato da un corrispondente dell’AFP, le folle sarebbero in lutto. E dimostrano solidarietà al leader portando suoi manifesti e sventolando bandiere palestinesi. In tanti si sono trovati all’Università di Teheran. A presiedere la cerimonia di preghiera sarà la Guida Suprema della Repubblica Islamica, l’Ayatollah Ali Khamenei. Idia Teheran La notizia che sarà l’ayatollah Ali Khamenei a guidarele preghiere funebri per il leader diè stata data dalla TV di stato iraniana Press TV. Inoltre, isi svolgeranno nella capitale iraniana Teheran, ha aggiunto Press TV. Ildiè morto nella giornata di mercoledì mattina presto.