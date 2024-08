F1 Red Bull | Wheatley in partenza diventerà team principal Audi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il terremoto in casa Redcontinua. L’addio di Adrian Newey, che non ha ancora reso noto il suo prossimo impiego, ha scatenato un effetto domino, con altri fondamentali tasselli delaustriaco che hanno iniziato a fare le valigie. E’ giunta infatti l’ufficialità delladi Jonathan, direttore sportivo di Rede membro della squadra da più di 18 anni. La prossima meta diè l’e non per un ruolo comune: sarà infattidella squadra pronta al debutto in F1 nel 2026. F1, RedinSportFace.