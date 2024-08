Ddl Sicurezza | Cuperlo Pd ' gestione arrogante calpestate prerogative opposizione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Sul ddlla maggioranza con unaha imposto modalità e tempi della discussione offensivi e mortificanti verso il ruolo delle opposizioni”. Così sui social il deputato democratico, Gianniche stanotte ha partecipato ai lavori delle commissioni affari costituzionali e giustizia della camera. “Il ddl- ha aggiunto - non è un decreto e non ha una scadenza, ma nella logica dello scambio tra le forze della maggioranza questa misura (cara alla Lega) deve per forza approdare al dibattito generale dell'Aula nell'ultimo giorno utile dei lavori, l'8 agosto. Questa forzatura al solo scopo di poter contingentare i tempi della discussione alla ripresa dei lavori dell'Aula a settembre.