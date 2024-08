Ciclismo amatori Team Frigerio senza rivali con lo sprint di Beoni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Onore a Filippoche in Toscana conquista la vittoria numero 29 per ilViaggi JO.We SlopLine. Vince e convince il cicloamatore della società di Giussano, che nella gara di Massa centra il bersaglio pieno, cioè la prova assoluta in cui si sono confrontare a viso aperto le categorie Master 5-6-7-8. Un successo che assume ancora maggior valore visto cheha battuto tutti al termine di 60 chilometri. Il treno diarriva in perfetto orario. A poco meno di 3 chilometri dall’arrivo occupa i binari giusti e avanza, con le tirate di Moruzzi e Agazzi a 50 all’ora. I due compagni del vincitore fanno gli straordinari, doppio turno in testa, poi, in vista del triangolo rosso dell’ultimo chilometro, tocca aprepararsi a lanciarsi. È una trama, un rituale, un copione, un canovaccio che si ripete di settimana in settimana.