CdS – Grazie di tutto buona fortuna

2024-07-31 12:06:15 Adrien Rabiot saluta ufficialmente la Juventus e lo fa attraverso un post sui suoi canali social, pubblicando un video con i momenti più significativi della lunga esperienza bianconera. Dopo aver visto scadere il contratto con la Vecchia Signora lo scorso 30 giugno, il centrocampista della nazionale francese ha deciso di non rinnovare l'intesa con la Juve, in attesa della chiamata giusta. Il saluto di Rabiot alla Juve Questo il messaggio social con cui Adrien Rabiot ha salutato il popolo juventino nella mattinata odierna: "Dopo 5 stagioni alla Juventus, 5 anni a Torino, – si legge – voglio salutarvi e ringraziarvi.Tutti voi che siete stati presenti per me. Il club e tutti gli staff. E voi tifosi, sempre vicini e molto affettuosi!diJuventus.