Campo di Battaglia trailer e poster del film di Gianni Amelio

(Di giovedì 1 agosto 2024)dideldiEcco ile il manifesto didi, il nuovodiche sarà presentato in Concorso alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Scritto dacon Alberto Taraglio, ilvede protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rossellini e Giovanni Scotti. La trama didiSul finire della Prima guerra mondiale. Due ufficiali medici, amici d’infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però si sono procurati da soli le ferite, sono dei simulatori, che farebbero di tutto per non tornare a combattere.