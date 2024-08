Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 1 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si entra nel mese dialledi, e anche i ring del pugilato diventano luogo di scontro (per fortuna solo sportivo) in una giornata che determina l’esordio dell’ultima delle azzurre che ancora doveva prendere il via nella capitale francese, Angela Carini. Tanto, anzi troppo, e molto di sbagliato, s’è detto sull’avversaria, Imane Khelif. L’algerina è stata additata da una parte della stampa italiana (e non solo) come transgender, ma non è così: è una donna con testosterone alto, per metterla in termini brevissimi. Un polverone, questo, che ha soltanto avvelenato l’ambiente della vigilia. Si esaurirà tutto nella mattina, poco dopo mezzogiorno. Il tutto per cercare di dare alla spedizione pugilistica italiana un perché positivo. I tornei olimpici disi svolgono in un arco di tempo che si protrae fino sabato 10