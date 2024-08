BMX Olimpiadi Parigi 2024 | Pietro Bertagnoli vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Inizia il percorso della BMX Racing alledi. Sceso in pista il solo italiano qualificato nella disciplina,, che si è comportato benissimo ed ha conquistato l’accesso alle semifinali. L’azzurro è stato abile a chiudere al terzo posto la batteria due: solo il transalpino Romain Mahieu ed il colombiano Mateo Carmona Garcia hanno superato l’atleta tricolore. Domani appuntamento con il penultimo atto: il sogno è quello di conquistare l’ultimo atto, anche se ovviamente il pronostico non è favorevole a. I grandi favoriti avanzano: dal padrone di casa Joris Daudet, all’americano Cameron Wood passando per l’altro francese Sylvain Andre.