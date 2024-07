Un lupo gira tra le case di Venturina | Sono spariti diversi gatti L’animale è stato ripreso dalla fototrappola di un’abitazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I primi segnali della presenza di unstati i resti smembrati di alcuniche eranonei giorni precedenti. Poi i primi avvistamenti e, infine, la conferma: in un video catturato da una, piazzata nei pressi di, si vedere tra ledi Campiglia Marittima, frazione diTerme, in provincia di Livorno. Le immagini del predatore, riprese nella notte tra il 30 e il 31 luglio, hanno fatto crescere l’apprensione nei cittadini della zona. Il filmato èinvitato agli enti competenti, fra cui l’Osservatorio toscano sulla presenza del. La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, ha diffuso un avviso con i comportamenti da tenere per una convivenza fra uomini e lupi sul territorio.