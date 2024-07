Uccisa l’orsa Kj1 | quante volte ancora dovremo assistere a barbarie simili?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La terza ordinanza alla fine ha proposto ciò che Fugatti e Failoni volevano a tutti i costi: uccidereKJ1. Ed è avvenuto nel più subdolo dei modi. Un’ordinanza emessa in tarda serata, proprio per evitare impugnazioni e proteste;era monitorata, quindi si sapeva in tempo reale dove fosse; ordinanza emessa, forestali avvisati orsa. Tutto in un blitz, come già avvenne con M90 pochi mesi fa. Tutto come da copione. Ormai la strada è tracciata, con la famosa legge Failoni, quella dell’assessore promotore della famosa legge “ammazza orsi”.