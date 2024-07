The Begin altre conferme | ecco Giombini e Albanesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prosegue la fase di allestimento della formazione che si appresterà ad affrontare il campionato di serie A3 maschile di volley da neopromossa. E così arrivanoduenella TheAncona. In regia vestirà ancora la maglia dorica Matteo(in alto a sinistra), un altro tassello fondamentale del nucleo "storico" di giocatori che ha consentito alla società del presidente Guido Guidi di conquistare la promozione. "È ormai il mio quarto anno con questa maglia ed è una grossa opportunità che mi è stata offerta. Sappiamo tutti quanto sarà difficile ottenere la salvezza, ma ce la metteremo tutta, già da agosto, per portare a casa questo obiettivo. Appena il ds ’Bebi’ mi ha comunicato la scelta della società non ci ho pensato due volte". Altra conferma di rilievo quella di Alessandro(in alto a destra), libero, classe 1997.