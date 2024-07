Superman | David Coronswet festeggia la fine delle riprese

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Universo DC ha raggiunto un’importante pietra miliare martedì, con la conferma che il film di James Gunn suha ufficialmente concluso la produzione. Il film, che è la prima pellicola dei DC Studios di Gunn e Peter Safran, avrà come protagonistaCorenswet nel ruolo di Clark Kent /– e sembra che stia commemorando l’occasione in un modo unico. Martedì sera, Corenswet ha condiviso sui social media un video che lo ritrae mentreladella produzione di. Il video consiste unicamente nel guardare il personaggio e mangiare una fetta di torta al cioccolato, apparentemente per celebrare il fatto che non avrà bisogno di mantenere il suo fisico da supereroe nell’immediato futuro.Corenswet celebrating wrapping on ‘’ pic.twitter.