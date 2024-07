Stop alla pesca a strascico fino a metà settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È scattato a mezzanotte il fermonel tratto di Mare Adriatico che va da Triestead Ancona per consentire il ripopolamento delle specie. Il divieto dureràal 13prossimo. Come noto, la misura riguarda la, che solitamente si dedica alle specie più pregiate e interessa a Fano una decina di grossi motopescherecci, i quali rimarranno in porto per un mese e mezzo. Il pesce fresco sulle tavole di ristoranti e cucine fanesi comunque non mancherà: ad andare in mare saranno i barchetti che dovranno però rispettare il divieto dientro le 6 miglia dcosta, che è scattato l’1 luglio e dureràal 31 ottobre, per consentire il ripopolamento nei bassi fondali.