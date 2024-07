Serie C Carpi tutto su Puletto e Contiliano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)La visita del presidente Claudio Lazzaretti ha accompagnato il secondo giorno del lavoro dela Fiumalbo. Il presidente è arrivato in albergo ’Da Dario’ dove è stato accolto dalla famiglia Lenzini e poi ha assistito al lavoro in campo della formazione di mister Serpini. Sono 25 i giocatori biancorossi che stanno faticando in altura, i 21 del gruppo della prima squadra (Amayah lavora ancora a parte, Sorzi si è fermato per una botta) e i 4 Primavera (Sandrolini, Pederzini, Barbieri e Acatullo) che poi a fine ritiro raggiungeranno il gruppo di mister Valmori. Per completare la squadra mancano un terzino sinistro, un play e una mezz’ala. Oggi potrebbe essere il giorno per chiudere la trattativa con uno dei due spallini nel mirino, i 2004 Filippo(che potrebbe dire di sì oggi) e Nicolò, anche se la volontà delè quella di chiuderli entrambi.