Roma la ladra è insospettabile | Elegante e distinta colpo da 6 200 euro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un’abile eper un bottino da capogiro. Succede nel centro didove da una rinomata boutique d’alta moda sono sparite due borse dal valore di oltre 6.000. La scoperta e l’intervento dei Carabinieri. Furto di borse griffate a, presa– (Forever.it)Una donna è entrata in una nota boutique griffata di Piazza San Lorenzo in Lucina, nel centro della Città Eterna, e ha tentato di impossessarsi di due costosissime borse del valore complessivo di 6.200. Dopo averle occultate all’interno di uno zaino schermato per eludere i controlli elettronici antitaccheggio, ha tentato di superare le casse. I movimenti sospetti della donna, non sono però passati inosservati agli occhi vigili di un addetto alla sicurezza che l’ha monitorata e ha deciso di intervenire proprio mentre tentava di oltrepassare le casse senza pagare.