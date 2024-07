Roma incendio vicino Piazzale Clodio | paura tra i residenti evacuati edifici FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nel pomeriggio del 31 luglio è scoppiato un vastonella Capitale, nei pressi della città giudiziaria di: evacuata la sede Rai di via Teulada e l’Osservatorio Astronomico. "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avutoe siamo scesi in strada", hanno raccontato alcuni abitanti di Monte Mario. L’aria è acre e sono state distribuite mascherine aiscesi per strada