Patrick Swayze | 10 cose che non sai sull’attore

(Di mercoledì 31 luglio 2024): 10che non saiè uno di quegli attori che tutti ricordano con affetto, interprete di memorabili film entrati a far parte dell’immaginario comune, uno su tutti Dirty Dancing. Considerato uno degli uomini più affascinanti di Hollywood,era riuscito a dar prova anche del suo valore come interprete, distinguendosi attraverso generi e ruoli sempre diversi. Ancora oggi è ricordato come un’icona degli anni Ottanta e Novanta. Ecco 10che non sai di: i suoi film e le serie TV 10. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore debutta al cinema con un ruolo nel film I ragazzi della 56ª strada (1983), con Matt Dillon, per poi ottenere estrema popolarità grazie al ruolo da protagonista in Dirty Dancing – Balli proibiti (1987).